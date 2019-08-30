В Луге пожилого мужчину задержали за убийство собутыльника

В Луге мужчина умер от удара ножом. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Луге мужчина умер от удара ножом. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В городе Луга Ленинградской области задержали 59-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 28-летнего мужчины.

Как полагает следствие, мужчины 29 августа вместе распивали спиртные напитки в лесном массиве на территории микрорайона Городок. Во время застолья между ними возникла ссора. После чего старший из мужчин ударил второго ножом в грудь.

От полученных травм 28-летний житель Ленобласти скончался. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Мужчина задержан в процессуальном порядке. Предполагаемое орудие убийства найдено и изъято, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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