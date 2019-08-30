В Луге пожилого мужчину задержали за убийство собутыльника

В Луге пожилого мужчину задержали за убийство собутыльника
В Луге мужчина умер от удара ножом. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В городе Луга Ленинградской области задержали 59-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 28-летнего мужчины.

Как полагает следствие, мужчины 29 августа вместе распивали спиртные напитки в лесном массиве на территории микрорайона Городок. Во время застолья между ними возникла ссора. После чего старший из мужчин ударил второго ножом в грудь.

От полученных травм 28-летний житель Ленобласти скончался. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Мужчина задержан в процессуальном порядке. Предполагаемое орудие убийства найдено и изъято, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Веселом поселке водители пустили в ход нож во время ссоры.

ленобласть луга нож следственный комитет убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вдова Дадашева рассказала о жизни после смерти боксера
Петербург может присоединиться к движению «Умники и умницы
Пожарное депо построили в Кудрово
В Луге пожилого мужчину задержали за убийство собутыльника
Одну из рук упавшей под поезд на “Гражданском проспекте” могут сохранить
Экс-председателя ТСЖ судят за присвоение 638 тысяч
Беглов рассказал, как его воспитывали в детстве
Что принесло Петербургу VI Общероссийское родительское собрание?