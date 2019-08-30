В Веселом Поселке дорожную ссору решали ножом

В полицию обратился гражданин 1990-го года рождения, который заявил, что в его отношении был применён нож.
Как стало известно GazeteSPb, заявление полицейские получили 29 августа текущего года — в тот же день, около 21:20 произошёл конфликт. Со слов пострадавшего, сидевшего в автомобиле «Рено Логан», у него возник конфликт с другим участником дорожного движения, передвигавшегося на машине «Ауди».
Однако вместо того, чтобы решить всё словами и придти к компромиссу, его оппонент решил перейти к более активным действиям — открыл переднюю дверь «Рено» и несколько раз ударил заявителя ножом в правую ногу, после чего сел в свой автотраспорт и покинул место происшествия. Было это, кстати, недалеко от дома 21 на проспекте Большевиков, который регулярно становится источником криминальных сводок.
На данный момент полиция проводит доследственную проверку — и заодно разыскивает скрывшегося водителя.
Ранее GazetaSPb передавала, что в Единый День Голосования за электричество в городе можно не волноваться.