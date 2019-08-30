В Петербурге перед выборами проверили электричество

В рамках подготовки к Единому Дню Голосования 8 сентября проводятся общегородские учения по обеспечению бесперебойной работы электрических и инженерных сетях.

Как рассказали GazeteSPb в Правительстве города, базой для испытаний стало ПАО «Ленэнерго», а возглавил их глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

В ходе тренировок отрабатывалась деятельность всех городских структур, связанных с выборами и их реакция на внезапные нарушения технологических условий — к примеру, отключение электричества. В частности, проверки проходили в Невском, Петродворцовом и Приморском районах Петербурга.

Готовность города к аварийно-восстановительным работам в кратчайшие сроки признана удовлетворительной. Также готовы силы МЧС и проведена проверка систем экстренного оповещения.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что на улице Уточкина прокуратура обнаружила нелегальный ломбард.