Прокуратура накрыла ещё один нелегальный ломбард — хозяин пострадал на 20 т.р.

Прокуратура Приморского района в ходе проверки соблюдения законов о кредитовании, выявила нарушения в работе комиссионного магазина «Скупка», что на улице Уточкина Северной столицы.

Как выяснили сотрудники прокуратуры (а позже подтвердил суд), там не только скупали имущество, но и выдавали краткосрочные кредиты под залог имущества (схема стандартная — заключение возмездного договора хранения).

Тем не менее, магазин «Скупка» ни в реестре ломбардов не находился, ни статуса НФО не имел — и, естественно, в Центробанк никаких отчётов не предоставлял, выяснила GazetaSPb, входящая в Медиасиндикат.

Прокуратура возбудило дело по статье 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Санкция по ней предполагает от 20 до 50 тысяч штрафа для должностных, и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, однако мировой судья 169-го участка решил, что индивидуальный предприниматель должен быть наказан на штраф в виде 20 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb писала, что в Ленобласти завёлся любитель пострелять по собакам — найти его пока не удалось.