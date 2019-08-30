Полицейские разберутся с убийцей пёсиков в Ленобласти

Полицейские разберутся с убийцей пёсиков в Ленобласти
В области завёлся собачий стрелок. Фото: pixabay.com

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские выясняют, кто и зачем убил местных собак.

Как стало известно GazeteSPb, входящей в Медиасиндикат, инцидент произошёл вечером 29 августа в деревне с символичным названием «Новая Буря». Граждане сообщили, что неизвестный гражданин приехал к дому 15 по улице Шоссейной на квадроцикле, после чего застрелил двух собак. Наличие у них официального хозяина не утверждается, но и не опровергается.

Сотрудники провели оперативный опрос граждан и установили, что возможным догхантером являлся гражданин 1973-го года рождения из соседней Лопухинки. Тот, однако, пояснил, что в тот день ни в кого не стрелял, оружие не использовал, а обнаружив убитых собак остановился посмотреть на них из чистого интереса.

Проверка и поиск убийцы несчастных животных продолжается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Кабардино-Балкарии предотвратили серию взрывов.

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Полицейские разберутся с убийцей пёсиков в Ленобласти