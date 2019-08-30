Препарат от заикания прошел пробные испытания на людях

Препарат от заикания прошел пробные испытания на людях
В следующем году ученые проведут более глобальное тестирование препарата. Фото: pixabay

Американские специалисты успешно провели испытания препарата Ecopipam на заикающихся людях. После прохождения курса лечения у участников эксперимента снизились признаки заболевания.

В исследовании специалистов из Калифорнийского Университета в Риверсайде приняли участие девять мужчин, страдающих заиканием. Они принимали препарат в течение восьми недель. Результаты исследования, приведенные изданием Science Daily, показали, что у всех испытуемых снизились симптомы дефекта речи. Известно, что препарат никак не ухудшил состояние здоровья добровольцев.

В следующем году ученые проведут более глобальное тестирование препарата. При успешных результатах испытания, Ecopipam могут начать продавать и он станет первым среди препаратов от речевых дефектов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания.

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Препарат от заикания прошел пробные испытания на людях
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