Ученый создали новый метод защиты борьбы от коррозии

Ученые создали новую технологию, которая поможет восстановить и защитить лакокрасочное покрытие машины. Ее разработали в Северо-Кавказском федеральном университете.

Нанокомпозитные материалы позволят уменьшить временные затраты на восстановление поврежденной части средства передвижения до 10 минут, ранее они занимали 2-3 часа, кроме того снизится стоимость работ.

Как пишет ТАСС, технология фотоотвердения не потребует энергозатратного оборудования. А также позволит уберечь машину от дальнейшего появления коррозии.

В вузе добавили, что специалисты также разработали керамическое покрытие с влагозащитными свойствами. Оно позволит защитить машину от воздействия внешней среды — грязи, влаги, ультрафиолета и развития коррозии.

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