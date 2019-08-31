В Петербурге расследуют отравление двух детей

Оба ребенка в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Оба ребенка в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства госпитализации двух несовершеннолетних. С отравлением в больницы доставили 16-летнюю девочку-подростка и 9-летнего мальчика.

Оба ребенка были госпитализированы 30 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочку увезли на скорой из квартиры на Большеохтинском проспекте с острым пероральным отравлением. Её состояние медики оценивают как тяжелое.

Второй случай произошел в Калининском районе. Около двух часов дня из дома на Бестужевой госпитализировали мальчика 2010 года рождения. У него диагностировано острое отравление таблетками. Препараты ему, по предварительным данным, дала мать.

Оба случая проверяются. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге госпитализировали двух несовершеннолетних с отравлением.