СМИ: Петербург примет финал Лиги Чемпионов в 2021 году

Исполнительный комитет УЕФА объявит место проведения финала Лиги Чемпионов 2021 года на заседании в Любляне 24 сентября. Матч, вероятнее всего, пройдет в Петербурге.

О том, что финал одного из главных футбольных турниров состоится на «Газпром Арене», сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

На проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году претендуют Петербург и Мюнхен. УЕФА, по слухам, решил в этот раз отдать предпочтение России. При этом Германии будет предложено провести решающий матч в 2022 году.

В 2023 году, по данным издания, финал состоится на арене «Уэмбли» в .Лондоне.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 финал Лиги Чемпионов пройдет в Стамбуле.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. «Зениту» предстоит встретиться с «Бенефикой», «Лионом» и «Лейпцигом».