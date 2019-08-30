Семак о Лиге чемпионов: мы не очень рады такому жребию

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. Его подопечным предстоит встретиться с «Бенефикой», «Лионом» и «Лейпцигом».

Семак признался, что понимает уровень «Зенита» и то, насколько сложной будет Лига Чемпионов.

«Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины», — сказал он.

Любая из команд в группе, по словам Семака, может выйти с первого места. Выделить фаворита или того, кто из клубов окажется сильным, нельзя.

«Группа очень тяжелая», — подчеркнул тренер.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в Монако 29 августа. Первые матчи в рамках чемпионата пройдут 17 и 18 сентября.

Со всеми из будущих соперников по группе G «Зенит» уже встречался в своей еврокубковой истории.