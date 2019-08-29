«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в ЛЧ

Первые матчи в рамках чемпионата состоятся 17 и 18 сентября.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Жеребьевка прошла в Монако, наконец команды узнали своих соперников в групповом этапе Лиги Чемпионов. «Зенит», который сыграет в группе G, выйдет на поле против «Бенфики». К слову, петербургский клуб уже играл с португальским во время чемпионата семь лет назад.

Напоминаем, что игры состоятся только в сентябре 17 и 18 числа текущего года. Образовались также следующие пары: «ПСЖ» и «Реал», «Бавария» и «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Шахтер», «Ювентус» и «Атлетико «Ливерпуль» и «Наполи», «Барселона» и «Боруссия», «Челси» и «Аякс».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что “Зенит” шутит над собой перед жеребьевкой Лиги Чемпионов.

Англоязычный Twitter-канал ФК “Зенит” Санкт-Петербурга поменял описание. Перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов клуб назвался тем, кого все хотят в соперники.