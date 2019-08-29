“Зенит” шутит над собой перед жеребьевкой Лиги Чемпионов

Клуб Санкт-Петербурга и “Локомотив” представят Россию на турнире.
Англоязычный Twitter-канал ФК “Зенит” Санкт-Петербурга поменял описание. Перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов клуб назвался тем, кого все хотят в соперники.
Жеребьевка пройдет сегодня 29 августа в 19:00 мск. В турнире участвуют только две российские команды: “Зенит” и “Локомотив”. “Краснодар”, который имел шансы поиграть в ЛЧ, уступил “Олимпиакосу” сначала 4:0 в гостевом матче, а затем 1:2 в домашнем.
В турнире участвуют 28 команд. Среди них — “Барселона”, “Ювентус”, “Реал Мадрид”, “Бавария”, “Манчестер Сити”. “Зенит” проиграл последнюю игру в РПЛ против “Уфы” и вничью сыграл с “Ахматом”. Два форварда петербургского клуба Дриусси и Малком выбыли из-за травм.
Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” планирует купить Алексея Миранчука.