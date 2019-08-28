«Зенит» планирует купить Алексея Миранчука

Футболист является приоритетной трансферной целью петербургского клуба.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщает ряд спортивных изданий, которые ссылаются на собственные источники. «Зенит» до конца трансферного окна хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Он также играет за сборную России.

В петербургском клубе считают, что благодаря игроку удастся усилить состав команды в преддверии группового раунда Лиги чемпионов. Пока что новость никак не комментировали в «Локомотиве», сам Миранчук тоже не реагировал на слухи.

По предварительным данным, за полузащитника готовы выложить 20 миллионов евро. Контракт с «Локомотивом» у него рассчитан еще как минимум на два года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что “Зенит” и “Сампдория” снова обсуждают переход Ригони. Сумма трансфера составила 9 млн евро. Сейчас стоимость игрока на рынке немного снизилась: по данным Transfermarkt, вингера оценивают в 8 млн.