“Зенит” и “Сампдория” снова обсуждают переход Ригони

Петербургский клуб готов продать аргентинца, но не хочет отдавать его в аренду.

Итальянский клуб “Сампдория” просит “Зенит” Санкт-Петербурга отдать Эмилиано Ригони в аренду. Российский клуб не соглашается.

“Зенит” готов продать Италии аргентинца, по данным журналиста La Gazzetta dello Sport Никола Скиры, но не станет отпускать игрока на время. 26-летний Ригони пришел в “Зенит” из “Индепендьенте” в 2017 году. Сумма трансфера составила 9 млн евро. Сейчас стоимость игрока на рынке немного снизилась: по данным Transfermarkt, вингера оценивают в 8 млн.

Петербургский клуб ищет способы снизить число “легионеров” после прихода нападающего Малкома — клуб уже покинули Нобоа и Джорджевич. При этом “Зенит” испытывает трудности из-за травмы нападающих Дриусси и Малкома, поэтому в последних матчах тренерский штаб выпускает Ригони на поле.

Ранее GazetaSPb сообщила, что англичане умоляют «Зенит» купить Джонсона и Мустафи.