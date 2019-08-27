Англичане умоляют «Зенит» купить Джонсона и Мустафи

Болельщики атаковали аккаунт петербургского клуба сообщения о трансфере двух футболистов.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем рассказали в англоязычном Twitter-аккаунте «Зенита». К посту прикрепили коллаж, на котором видны десятки сообщений от английских фанатов – все они, как один, просят «сине-бело-голубых» взять к себе в команду защитников Шкодрана Мустафи из «Арсенала» и Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед». Многие спрашивают, сколько нужно набрать ретвитов, чтобы «Зенит» рассмотрел такую возможность.

Напоминаем, что игрок «Арсенала» не попал в основной состав команды, Мустафи предложили подыскивать себе новый клуб. То же самое произошло и с Джонсоном. До конца трансфертного окна остаются считанные дни.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» хочет купить игрока «Ренна». Уточняется, что скаутов «сине-бело-голубых» видели во время матча третьего тура чемпионата Франции. На поле тогда вышли «Ренн» и «Страсбур», матч завершился победой второй команды.