«Зенит» хочет купить игрока «Ренна»

Сейчас ведутся переговоры о подписании договора с полузащитником Клеманом Гренье.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Пока что слухи распространяют СМИ, ни «Зенит», ни «Ренна» никак не комментировали информацию. Уточняется, что скаутов «сине-бело-голубых» видели во время матча третьего тура чемпионата Франции. На поле тогда вышли «Ренн» и «Страсбур», матч завершился победой второй команды.

Петербургский клуб якобы хочет приобрести Клемана Гренье. В прошлом сезоне полузащитник вышел на поле 48 раз, в рамках матчей он забил четыре гола и отдал восемь передач. Также он выступал несколько раз за сборную Франции. В 2012 году он стал обладателем Кубка Франции. Стоимость игрока оценивается в 7,5 миллионов евро.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сборная РФ возьмет на матчи с Шотландией и Казахстаном лишь трех форвардов. Сначала россияне выступят против Шотландии в Глазго 6 сентября, затем против казахов в Калининграде 9-го.