Сборная РФ возьмет на матчи с Шотландией и Казахстаном лишь трех форвардов

Команда уже обыграла обоих соперников, но теперь ей предстоят ответные матчи.

Сборная России по футболу объявила состав на матчи с Шотландией и Казахстаном в рамках отбора на Евро-2020. Команда заявила 26 футболистов.

Сначала россияне выступят против Шотландии в Глазго 6 сентября, затем против казахов в Калининграде 9-го. Сборная уже обыграла обе команды в первых матчах. Сейчас у России 9 очков в группе — Бельгия нанесла сборной единственное поражение и лидирует в группе с 12-ю очками после четырех матчей. В этапе принимают участие Сан-Марино и Кипр.

Россия везет на матчи трех вратарей: Гилерме из “Локомотива”, Джанаева из “Сочи” и “зенитовца” Лунева. Ворота могут защитить Жирков, Беляев, Джикия, Караваев, Кудряшов, Нойштедтер, Петров, Семенов и Фернандес. Линию полузащиты составят братья Миранчуки, Баринов, Бакаев, Зобнин, Ахметов, “зенитовцы” Ерохин и Оздоев, Ионов, Черышев. Россия возьмет на матчи лишь трех форвардов — Дзюбу, чеха Комличенко и Смолова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” потерпел первое поражение в сезоне в матче с “Уфой”.