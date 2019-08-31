В пассажирских рейсах США отныне летают пони и кенгуру

Видео, в котором женщина (видимо, для успокоения нервов), находясь на борту самолёта, держит рядом с собой пони, появилось во всезнающем Twittere.

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport 😳 pic.twitter.com/Psw65Tq6FF — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) 30 августа 2019 г.

Как уточняет Daily Mail, инцидент произошёл на борту American Airlines, летящем из Чикаго в Омаху. Любопытно, что это хоть и не частый, но и не уникальный случай: после изменений, внесённых Минтранспорта США в законодательство, граждане смогли брать с собой в полёт необходимых им для нормальной жизнедеятельности животных (таких как, например, собака-поводырь).

Вот только законодатель, очевидно, не учёл, что есть её одна субъективно «необходимая» категория для тех, кто боится летать — животные, которые помогают расслабиться и «оказывают моральную поддержку».

Поскольку внимание к психологическому комфорту и психическому здоровью на Западе весьма распространено (и подкрепляется внушительными исками адвокатов), то теперь, пишет издание, на внутренних рейсах США можно увидеть не только пони, но и уток — и даже кенгуру.

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