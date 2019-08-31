Польша поддержит санкции против РФ — а Зеленский похоронит поляков, убитых украинцами

Открытие памятника во Львове тем самым, жертв которых теперь предлагают эксгумировать. Символично, что памятник установили на еврейском кладбище. Фото: Eduard Dolinsky / Facebook

Открытие памятника во Львове тем самым, жертв которых теперь предлагают эксгумировать. Символично, что памятник установили на еврейском кладбище. Фото: Eduard Dolinsky / Facebook

В ходе пресс-конференции, прошедшей в субботу, 31 августа, в Варшаве с участием двух восточно-европейских лидеров — Анджея Дуды и Владимира Зеленского, было сделано сразу несколько любопытных заявлений.

В частности, глава Польши пообещал Зеленскому ни в коем случае не отходить от курса на поддержку антироссийских санкций, заодно подчеркнув, что если речь идёт о независимости и территориальной целостности Украины (под чем обычно именуют также и принадлежность Крыма отнюдь не РФ), то тот может на него рассчитывать.

Подобное заявление получило актуальность в связи с всё учащающимися высказываниями ряда европейских (включая украинского — Игоря Коломойского) о том, что санкции нужно либо отменять, либо значительно менять структурно, пишут «Известия».

Глава Украины, в свою очередь, не обошёлся без жеста и заявил о том, что готов допустить на территорию страны поисковые группы для эсгумации поляков, убитых украинскими националистами и пособниками нацистов во время Великой Отечественной Войны.

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