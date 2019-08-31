Тарантино продолжает завоёвывать Россию — 1,5 млрд не предел

Тарантино продолжает завоёвывать Россию &#8212; 1,5 млрд не предел
Постер фильма "Однажды... в Голливуде". Фото: film.ru

На последний день осени 2019-го года, кинолента Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» собрала в России более миллиарда рублей.

Как передаёт ТАСС лидером проката фильм стал в первые же выходные после выхода (8 августа), собрав 516,9 миллионов рублей. Общие сборы фильма в России на данный момент составили примерно 1 млрд 434 тыс. рублей. Часть кинотеатров продолжает её трансляцию.

Любопытно, что знаменитый режиссёр не поленился лично прибыть в Москву за день до официальной российской премьеры и провёл специальный показ с личной презентацией 7 августа.

Ленту «Однажды в… Голлливуде» критики называют «прощанием Тарантино с 60-ми» (1960-е года в США — эпоха экономического процветания, расцвета гуманизма, движения хиппи и общих надежд на возможность построения радужного будущего, многими считающаяся «золотым веком» страны). Её действие происходит аккурат в 1969-м году в Лос-Анджелесе, где экс-кинозвезда со своим верным дублёром не очень успешно пытаются решить свои профессиональные и личные проблемы — а «золотая эпоха» стремительно движется к закату.

Жанр прокатчиками определён как «драма-комедия». Главные актёры: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Также присутствуют Курт Рассел, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Остин Батлер, Дакота Фэннинг, Брюс Дерн и Аль Пачино. На известном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes фильм получил 85 из 100 баллов.

Напомним, ранее GazetaSPb рассказывала, как Малахов попытался высмеять поведение Филиппа Киркорова.

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Тарантино продолжает завоёвывать Россию — 1,5 млрд не предел