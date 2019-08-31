Их нравы: Андрей Малахов передразнил недавнюю истерику Киркорова

Действие рождает противодействие. Так что недавний то ли вирусный, то ли «слитый» в сеть ролик с ругающимся некрасиво на подчинённых в ходе записи конкурса «Новая волна» Киркоровым, быстро начал обрастать ответами других «звёзд». К примеру, Андрея Малахова.

Скандал вокруг поведения популярного и народного артиста Филиппа Киркорова, вызывающий в памяти слова покойного сатирика Задорнова ещё из прошлой страны: «Пугачёва матом ругается! Вся страна разделилась на два лагеря, кто за неё, а кто против — но все хотят знать, какими точно она ругалась словами!».

Большое спасибо Малахову — от «точных слов» он общественность избавил (любопытствующие и так в курсе каждого), а просто выложил у себя в Instagram видео, где уже на своей территории — площадке «Привет, Андрей» кричит: «Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда….» В общем, примерно как у Киркорова, только без мата.

Мнения подписчиков, стандартно, разделились и в комментариях у шоумена начались новые затяжные бои. Ну а интересующиеся могут просто посмотреть и решить, смешно это или не очень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 31 Авг 2019 в 2:24 PDT

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