Фермерство и подсобные хозяйства — 25% продукта Ленобласти!

Как стало известно GazeteSPb, входящей в Медиасиндикат, государственная поддержка и финансовые вливания в фермерство и личные подсобные хозяйства, приносит свои плоды.

Так, данные отрасли в структуре валового продукта области занимают около 25% — что превышает 10% производимого всем Северо-Западом. Соответствующую информацию довёл до сведения общественности по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на открытие фестиваля «СВОЁ», впервые организованного в Гатчине — и посвящённого как раз сельскохозяйственной продукции собственного производства.

По словам чиновника, госпрограмма поддержки фермеров идёт вот уже шесть лет — и сегодня можно смело сказать, что деньги были потрачены не зря. Хозяйства растут в разы: так, коров и овец стало втрое, крупного рогатого скота вчетверо, коз в пять с половиной, а птицы и вовсе в 13 раз больше.

«Мы рады, что Ленинградская область присоединилась к фестивалю «СВОЁ», этому празднику фермерского искусства. Мы уверены, что многим нашим аграриям фестиваль позволит выйти на новый уровень производства и сбыта, а посетители смогут разнообразить свой рацион новыми экологически чистыми и качественными продуктами отечественного АПК», — отметил Олег Малащенко в финальной речи.

Ранее GazetaSPb сообщала, что тральщик «Владимир Емельянов», не так давно сошедший со стапелей Средне-Невского судостроительного завода, успешно проходит первый этап заводских испытаний.