«Владимир Емельянов» скоро встанет в строй ВМФ

Продолжаются испытания новейшего корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» (проект 12700). Сдаточная команда Средне-Невского судостроительного завода (ОСК) приступили к швартовным испытаниям.

За ходом испытаний следил лично главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Заслушав доклад, он выразил удовлетворение ответственным подходом к каждому из этапов корабельных испытаний, а также на совместную работу военных, Средне-Невского завода и Объединённой Судостроительной Корпорации (ОСК).

На данный момент корабль практически готов к несению службы — системы жизнеобеспечения и управления смонтированы (правда ещё не тестированы в полном объёме). Вместе с завершением последних тестов мастера планируют заняться внутренним убранством корабля.

После швартовных, у производителя и экипажа корабля впереди заводские ходовые, а там и государственные испытания. При успешном и срочном прохождении всех этапов, «Емельянов» встанет в строй ВМФ уже к концу текущего года.

Напомним, «Владимир Емельянов» суть — корабль противоминной обороны (ПМО). Длина — 62 метра, ширина — 10 метров, водоизмещение приблизительно 890 тонн. При полном ходе способен развить скорость в 16 узлов. Экипаж тралльщика составляет 44 человека.

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