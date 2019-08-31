Раскрыта тайна грядущего Шварценеггера — Терминатора

Стало известно, каким именно «роботом-убийцей» (а именно так переводится английское «терминатор») будет Арнольд Шварценеггер в выходящем 31 октября 2019 года на киносцены России фильме «Терминатор: Темные судьбы».

По словам режиссера нового фильма Тима Миллера, сказанного им в интервью изданию Comic book, это, всё же, не наш старый знакомый Т-800 из предыдущих частей франшизы. Объяснение простое — «тот» терминатор, на секундочку, расплавился.

Что, однако, не означает их полного различия. В какой-то степени новый Шварценеггер повторяет старого, ведь сборку боевых роботов (в далёком мрачном будуем) осуществляют по единой системе и в одном месте. По замыслу автора оригинальной концепции Джеймса Кэмерона, Терминаторы обладают развитым искусственным интеллектом и, находясь меж людей, узнают их и понимают человечество.

Так, напоминает Миллер, «Скайнет» (глобальный машинный разум, вышедший из под контроля и объявивший людям войну) отправил и Т-1000 и несколько Т-800 в прошлое, чтобы уничтожить будущего лидера повстанцев Джона Коннора. Их в фильме называют «медленными пулями» — и Арнольд Шварценеггер в очередной части сыграет именно такую роль.

Согласно замыслу Джеймса Кэмерона, со временем Терминаторы могут развиваться и обучаться, и чем дольше они находятся среди людей, тем лучше узнают и понимают человечество. Скайнет, напомнил режиссер, отправил Т-1000 и других Т-800 ради убийства Джона. Их называют “медленными пулями”, и Шварценеггер в новой части выступает одним из таких персонажей. Премьера “Темных судеб” запланирована на октябрь этого года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Башкирии произошло шокирующее убийство малолетнего.