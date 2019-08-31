В Башкирии младенца задушили и закопали на садовом участке

По подозрению в совершении этого душераздирающего преступления следователи задержали 28-леьнюю мать погибшего.

Их версия проста и ужасна: мать сама задушила сына, после чего закопала труп. По данным башкирских следователей, на данный момент она призналась в содеянном и сотрудничает со следствием — в частности, указала местонахождение тела.

Напомним, заявление о пропаже ребёнка в возрасте одного года нынешняя подозреваемая подала в полицию 28 июля. С её слов, она легла спать с двумя детьми, но, проснувшись, обнаружила лишь пятилетнего малыша.

Меж тем, как пишет «Московский комсомолец», сельчане судачат, что причиной страшного поступка могла стать долговая яма, в которой оказалась женщина. Она переехала в село Исмаилово Дюртюлинского района Башкыртостана вслед за отцом детей из Челябинской области. По базе данных приставов, за ней числятся три долга, самый крупный — 55 тысяч рублей. Меж тем, со слов знакомых женщины, пишет издание, в реальности она должна различным людям и организациям гораздо больше.