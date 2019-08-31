Петербуржцы выберут, какой парк они хотят видеть на Тучковом Буяне

Правительство Российской Федерации поручило властям Петербурга при поддержке компании ДОМ.РФ провести международный конкурс на разработку концепции парка на Петроградской стороне.

Соответствующую информацию довёл до сведения общественности врио главы Петербурга Александр Беглов, осматривая место, где вскоре должен вознестись арт-парк.

«Более 100 лет жители Петербурга высказывали пожелания видеть на этом месте городской парк. И сегодня мы с компанией ДОМ.РФ создадим уникальную концепцию парка, опираясь на мнение петербуржцев», — при этом врио губернатора подчеркнул, что этот парк будет истинно-народным, ведь не только его наполнение, но и название обсуждают жители города в Сети.

Как отметил гендиректор АО «Дом.РФ» Александр Плутник, проведение конкурса компания оценивает в 90 миллионов рублей, начнётся она в сентябре текущего года, а завершится примерно через 8 месяцев — в апреле 2020-го, когда погода будет благоприятствовать строительным работам. Тогда же, в апреле, петербуржцы и выберут облик парка из предложенных на публичных дебатах.

Напомним, что идея превратить Тучков Буян (экс «Ватный остров») нашла личную поддержку главы России.

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