Путин и Кадыров не согласились в вопросе о самой красивой мечети

В ходе встречи, прошедшей между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Президентом России Владимиром Путиным речь пошла, в том числе, о недавно открытой мечети «Гордость мусульман» в городе Шали (Чечня).

Как стало известно GazetaSPb, построенная за 7 лет и рассчитанная на более 30 тысяч молящихся мечеть вызвала интерес главы страны. Он поинтересовался, действительно ли она является самой большой в Европе?

С этим Кадыров согласился, добавив, что она также является и самой красивой в мире.

«Самая красивая в мире – это в Петербурге», — поправил его Владимир Путин.

Также в ходе встречи были достигнуты договорённости о грядущем визите президента России в Чеченскую республику, чтобы лично убедиться в социальном и экономическом прогрессе, совершённом регионом за последние годы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Военной Академии Связи Петербурга новобранцы приняли присягу.