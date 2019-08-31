Честь имеют: 550 новобранцев Военной академии связи приняли присягу на верность Родине

В Военной академии связи имени Маршала СССР С. М. Будённого прошла торжественная церемония принятия курсантами-первокурсниками военной присяги.

Как разузнала GazetaSPb, входящая в Медиасиндикат, на службу Родине их благословляли ветераны, родители и выпускники прошлых лет академии, не уронившие её высокого статуса. Помимо этого, для курсантов и гостей Академии прошла экскурсия по объектам учебно-материальной базы и выставка новейших средств автоматизированной связи, недавно поставленных на службу ВС РФ.

Собравшихся приветствовал сам глава Академии генерал-лейтенант Сергей Костарев.

«Желаю вам успешного освоения выбранной специальности, для этого в учебном заведении созданы все условия!», — напутствовал он будущих бойцов.

Напомним, что в текущем году Военная академия связи отмечает вековой юбилей. Это одно из старейших профессиональных учебных заведений военного профиля в России. За годы его работы в армию России и СССР было поставлено более 40 тысяч офицеров, ещё 4,5 тысячи офицеров — в армии союзных стран.

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