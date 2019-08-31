Собутыльники избили жителя Ленобласти и украли у него карту

Собутыльники избили жителя Ленобласти и украли у него карту
У мужчины украли банковскую карту. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Житель Тосненского района Ленобласти обратился в полицию. Он утверждает, что его избили и ограбили.

О случившимся мужчина сообщил правоохранителям 30 августа. По его словам, в одной из квартир на Комсомольской улице в городе Никольское на него напали два малознакомых человека.

Мужчины вместе распивали спиртные напитки 22 августа. Во время застолья между ними возникла внезапная ссора. После чего двое из них избили собутыльника ногами и руками. Затем злоумышленники в открытую похитили у заявителя кредитную карту. С неё они совершили покупки на 37 тыс. 848 рублей, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержаны два мужчины — местный житель 1978 года рождения и уроженец соседней страны 1980 года рождения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге разыскивают двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки из Брянска.

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Собутыльники избили жителя Ленобласти и украли у него карту
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