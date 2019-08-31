Два кавказца изнасиловали в Петербурге девушку из Брянска

В Красносельском районе Петербурга два кавказца изнасиловали и ограбили 21-летнюю девушку из Брянска.

Мужчины 30 августа ворвались к уроженке Брянска в квартиру в общежитии и ударили её ножом в плече и шею. После чего злоумышленники отобрали у девушки деньги, золотые украшения и паспорт.

Перед уходом мужчины надругались над ней, сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемые — мужчины кавказской национальности. На вид им около 25-35 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой», «Похищение документов», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. По версии следствия, они принудили несовершеннолетнюю к сексу в обмен на то, что не привлекут её к уголовной ответственности.