В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки

Правоохранительные органы в Анапе возбудили уголовное дело против двух сотрудников ППС, подозреваемых в понуждении у действиям сексуального характера несовершеннолетней.

По версии следствия, в ночь на 26 августа на пляже поселка Витязево в Краснодарском крае нашли 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Через некоторое время парня отпустили, а девушку принудили к сексу в обмен на то, что не привлекут ее к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю.

В Управлении МВД по краю рассказали, что после случившегося патрульных уволили. Сейчас решается вопрос об увольнении их непосредственного начальства. Главу полиции Анапы отстранили от службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Екатеринбурге задержаны трое полицейских по делу об изнасиловании 22-летней.