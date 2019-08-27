В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки

В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: pixabay

Правоохранительные органы в Анапе возбудили уголовное дело против двух сотрудников ППС, подозреваемых в понуждении у действиям сексуального характера несовершеннолетней.

По версии следствия, в ночь на 26 августа на пляже поселка Витязево в Краснодарском крае нашли 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. Через некоторое время парня отпустили, а девушку принудили к сексу в обмен на то, что не привлекут ее к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю.

В Управлении МВД по краю рассказали, что после случившегося патрульных уволили. Сейчас решается вопрос об увольнении их непосредственного начальства. Главу полиции Анапы отстранили от службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Екатеринбурге задержаны трое полицейских по делу об изнасиловании 22-летней.

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