В Екатеринбурге задержаны трое полицейских по делу об изнасиловании 22-летней

Все произошло в служебной машине. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Все произошло в служебной машине. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейских из Екатеринбурга обвиняют в изнасиловании. Троих виновных надругались над 22-летней жительницей Казахстана.

Задержанными оказались сотрудники МВД. Согласно данным СК, все произошло в служебной машине в ночь на 18 августа на улице Чайковского.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой по предварительному сговору.

Следователи требуют, чтобы обвиняемые понесли наказание «за решеткой». В ближайшее время суд вынесет приговор.

Ранее в GazetaSPb сообщала о задержании учителя биологии, который изнасиловал школьницу в Петербрге. В полицию девушка обратилась только спустя 8 лет с момента произошедшего.