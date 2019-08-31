Несоленые орехи могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Несоленые орехи могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Употребление орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Фото: pixabay

Исследование ученых из Ирана показало, что регулярное употребление несоленых орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Результаты были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов.

На протяжении 12 лет иранские ученые следили за питанием 5,5 тысяч добровольцев в возрасте старше 35 лет. С помощью проведенного эксперимента они пришли к выводу, что регулярное добавление в рацион фундука, грецких орехов и миндаля положительно повлияло на сердечно-сосудистую систему людей. А при потреблении орехов не менее двух раз в неделю у участников эксперимента на 17% снижался риск смертности об болезней сердца.

В исследовании подчеркивается, что речь идет именно о сырых орехах без каких-либо добавок.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания.

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Несоленые орехи могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
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