Несоленые орехи могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Фото: pixabay

Употребление орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Фото: pixabay

Исследование ученых из Ирана показало, что регулярное употребление несоленых орехов почти на 17% снижает рист смерти от инфаркта или инсульта. Результаты были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов.

На протяжении 12 лет иранские ученые следили за питанием 5,5 тысяч добровольцев в возрасте старше 35 лет. С помощью проведенного эксперимента они пришли к выводу, что регулярное добавление в рацион фундука, грецких орехов и миндаля положительно повлияло на сердечно-сосудистую систему людей. А при потреблении орехов не менее двух раз в неделю у участников эксперимента на 17% снижался риск смертности об болезней сердца.

В исследовании подчеркивается, что речь идет именно о сырых орехах без каких-либо добавок.

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