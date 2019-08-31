Ученые связали малоподвижный образ жизни с риском ранней смерти

От преждевременной смерти и риска сердечных заболеваний свой организм можно защитить с помощью физической активности. Фото: pixabay

От преждевременной смерти и риска сердечных заболеваний свой организм можно защитить с помощью физической активности. Фото: pixabay

Специалисты уверены, что человек способен защитить свой организм от серьезных заболеваний с помощью физической активности. Об этом ученые заявили на Европейском конгрессе кардиологов.

Норвежские кардиологи заявили о том, что у людей, который ведут сидячий образ жизни на протяжении 20 лет, наблюдается повышенный риск преждевременной смерти.

От преждевременной смерти и риска сердечных заболеваний свой организм можно защитить с помощью физической активности. Кардиологи призывают начать заниматься спортом даже пожилых людей, у которых ранее не было подобного опыта.

В ходе исследования эксперты опросили участников в возрасте от 20 лет о частоте и продолжительности физической активности в их повседневной жизни. Оказалось, что у людей с наименьшей физической активностью повышался риск ранней смерти в два раза, а риск ССЗ в 2,7 раза.

Людям рекомендуют заниматься физкультурой не менее 2,5 часов в неделю с умеренной активностью, или 1,5 часа с повышенной активностью

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые выяснили, что полные люди легче переносят жару.