Валуев пожелал “Зениту” победы над “Спартаком”

Бывший боксер родился в Ленинграде и болеет за команду родного города. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Бывший боксер родился в Ленинграде и болеет за команду родного города. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Команда Санкт-Петербурга никогда не побеждала москвичей на “Открытие арене”.

Николай Валуев пожелал “Зениту” победы в матче с московским “Спартаком”. Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы родился в Ленинграде, вырос в Петербурге и болеет за клуб родного города.

Валуев поддержал “Зенит” в своем Twitter 1 сентября. Две команды выйдут друг против друга в 19:00 на московском стадионе “Открытие арена”. Стоит отметить, что “Зенит” никогда не выигрывал у “Спартака” на этой площадке. Сергею Семаку как тренеру пока не удавалось переиграть москвичей, но он отметил перед матчем, что “любая серия должна рано или поздно закончиться”.

Составы двух команд пока не объявили. Новичок “Зенита” Осорио пропустит игру. У сине-бело-голубых травмированы нападающие Дриусси и Малком, но не исключено, что Дриусси успел восстановиться.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” выйдет на поле в лазурной форме.