Около 2,6 тысяч фанатов поддержат “Зенит” в игре со “Спартаком”

Петербуржцы наденут на матч в Москве лазурную форму, а голкипер примерит зеленое.

“Зенит” выйдет против “Спартака” в лазурной форме. Москвичи выступят на домашнем поле в красно-белых одеждах. Голкипер сине-бело-голубых наденет зеленое, а “Спартака” — черное.

Все билеты на матч 8-го тура РПЛ оказались распроданы. В Москву отправятся до 2,6 тысяч болельщиков петербургского клуба. Матч начнется в 19:00 в воскресенье 1 сентября.

“Зенит” и “Спартак” сейчас занимают 4-ое и 5-ое места в таблице РПЛ соответственно и имеют одинаковое количество очков — по 14. Первое место имеет “Ростов”, уже сыгравший против “Локомотива” и победивший “железнодорожников” у них дома, команда имеет 17 очков. “Краснодар” и “Локомотив” сидят на 2-ом и 3-ем местах, имея также по 14 очков.

“Зенит” в прошлом туре потерпел первое поражение в игре против “Уфы” — 1:0.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” взял в аренду Осорио, защитник получил номер Кришито.