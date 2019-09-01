Осорио в «Зените» получил четвертый номер Кришито

Осорио в &#171;Зените&#187; получил четвертый номер Кришито
Йордан Осорио. Фото: ФК "Зенит"

Венесуэльский футболист Йордан Осорио не выйдет на поле в матче со «Спартаком». Но обещает помочь»Зениту» победить во всех турнирах.

Когда новичок «Зенита» проведет первый матч в составе команды, пока неизвестно. Однако настрой бывшего игрока «Порту» воодушевляет.

«Я ни с кем не советовался, но, когда узнал об интересе, мне сразу захотелось стать частью «Зенита» и помочь победить во всех турнирах, в которых клуб принимает участие», — рассказал Осорио в первом интервью.

25-летний защитник признался, что чувствует себя сконцентрированным на победах и хочет, чтобы все получилось.

Выступать в составе сине-бело-голубых Йордан Осорио будет под четвертым номером. Его он выбрал сам из всех свободных. Ранее под ним играл Доменико Кришито.

Напомним, 31 августа «Зенит» официально подтвердил информацию о переходе Йордана Осорио на правах аренды.

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