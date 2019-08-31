«Зенит»официально объявил об аренде защитника «Порту» Осорио

Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально подтвердил информацию о переходе Йордана Осорио в состав сине-бело-голубых.

25-летний защитник «Порту» присоединился к «Зениту» на правах аренды до конца сезона. У клуба также есть возможность выкупить игрока.

«Сине-бело-голубые приветствуют Йордана Осорио в Петербурге!» — сообщает на официальном сайте «Зенита».

Информация о трансфере Осорио ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что футболист вылетел в Петербург, где после медицинских обследований будет оформлена сделка.

Йордан Эрнандо Осорио Паредес родился 10 мая 1994 года в Баринасе. Дебютировал в 2014 году в составе венесуэльской «Саморы». В составе команды трижды становился чемпионом страны.

За «Порту» Осорио играл с 2018 года. Сначала на правах аренды, затем как полноценный игрок. Вместе с клубом выиграл чемпионат страны.