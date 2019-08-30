«Зенит» арендует защитника «Порту» с правом выкупа

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Переход венесуэльского защитника в "Зенит" состоится на правах аренды. Скриншот: @yordanosorio1005/ Instagram

Петербургский «Зенит» договорился с португальским «Порту» о трансфере 26-летнего игрока Йордана Осорио.

Переход венесуэльского защитника в «Зенит» состоится на правах аренды, однако впоследствии сине-бело-голубые обязались выкупить права на футболиста. Осорио уже вылетел в Петербург, где он пройдет медицинское обследование, после чего окончательно оформит сделку. Об этом пишет издание O Jogo.

По информации другого португальского издания — Record, Осорио не присутствовал на последней тренировке «Порту». Футбольный клуб объяснил это тем, что игрок был занят решением личных дел.

Ранее GazetaSPb сообщала, что полузащитник Роберт Мак может уйти из петербургского «Зенита». До закрытия трансферного окна осталось всего ничего, но у футболиста достаточно времени, чтобы решиться. Его звали к себе некоторые европейские клубы.

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«Зенит» арендует защитника «Порту» с правом выкупа
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