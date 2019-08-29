Полузащитник Мак может уйти из «Зенита»

До закрытия трансферного окна осталось всего ничего, но у футболиста достаточно времени, чтобы решиться.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем сообщает интернет-порталу Sport24, ссылаясь на собственные источники. Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд. Его звали к себе некоторые европейские клубы – в том числе «Бешикташ», рассказал агент Мака.

Напоминаем, что игрок пришел в «Зенит» три года назад. За это время он вышел на поле 63 раза, в рамках матчей он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Он также выступает за сборную Словакии – в обоих случаях под номером 20.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что полузащитник Хубулов из молодежного “Ахмата” идет в “Зенит”. Клуб не уточняет, куда футболиста пристроят в Санкт-Петербурге — в молодежку, «Зенит-2» или в основной состав, что стало бы неожиданностью.