Полузащитник Хубулов из молодежного “Ахмата” идет в “Зенит”

Не уточняется, в какой состав попадет новичок. Фото: скриншот Twitter

Не уточняется, в какой состав попадет новичок. Фото: скриншот Twitter

Петербургский клуб арендует 18-летнего игрока до конца сезона.

Владимир Хубулов отправляется из молодежного “Ахмата” прямо в “Зенит” — пока что на правах аренды. 18-летний полузащитник вышел в пяти играх молодежного первенства РФ в сезоне 2019/2020.

Хубулов поиграет за петербургский клуб до конца футбольного календарного года, сообщает “Ахмат” 29 августа в Twitter.

Интересно, что это не единственный Хубулов в чемпионате России — за “Енисей” сейчас выступает Арсен Хубулов, тоже на позиции полузащитника.

Клуб не уточняет, куда футболиста пристроят в Санкт-Петербурге — в молодежку, «Зенит-2» или в основной состав, что стало бы неожиданностью. Петербуржцы встречались с «Ахматом” почти 2 недели назад: основные составы сыграли вничью, причем “Зенит” провел почти весь матч в большинстве. Матч молодежек 16 августа закончился со счетом 2:0 в пользу «Зенита-м»

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” хочет купить Алексея Миранчука.