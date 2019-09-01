“Зенит” объявил состав на матч со “Спартаком” в Москве

Дзюба и Азмун будут штурмовать ворота соперника. Фото: "Зенит"

Дзюба и Азмун будут штурмовать ворота соперника. Фото: "Зенит"

Дриусси не успел восстановиться к противостоянию с москвичами.

Клуб Санкт-Петербурга объявил состав на матч со “Спартаком”. Чуда не произошло: Дриусси не успел восстановиться к первому осеннему матчу “Зенита”.

Лунев займет привычное место в воротах. Его собираются оборонять Ракицкий, Иванович, Смольников и Сантос. Жирков попал в стартовый состав: кроме него на линию полузащиты встанут Барриос, Оздоев и Ригони. Азмун и Дзюба займутся воротами соперника “на передовой”.

На скамейке запасных сидят Сутормин, Мак, Краневиттер, Ерохин и Кузяев. Лунева сможет заменить Кержаков. Кроме этого тренер петербуржцев Сергей Семак сможет выпустить Шатова, Мевлю, Мамману, Васютина и Терентьева.

Матч начнется в 19 часов — петербуржцы играют в гостях.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Валуев пожелал “Зениту” победы в поединке.