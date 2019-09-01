“Зенит” ведет в матче со “Спартаком” после гола Жиркова

За 45 минут команды на двоих заработали четыре карточки.

Первый тайм противостояния “Спартака” и “Зенита” на московском стадионе подошел к концу. Москвичи открыли счет на 31-ой минуте, но гол отменили — игрок хозяев Бакаев сыграл рукой. Жирков забил первый настоящий гол во встрече на 41-ой минуте. Полузащитник не забивал за “Зенит” уже 2 года.

За 45 минут команды на двоих заработали четыре желтые карточки. Первый тайм оказался жестким, команды фокусируются прежде всего на обороне. Оздоев, к примеру, из-за “горчичника” не сможет поучаствовать в следующей игре. Из-за задержек к первому тайму добавили 5 минут.

Пока “Зенит” и “Спартак” играют, “Краснодар” и “Урал” уже закончили — “Краснодар” выиграл со счетом 4:2 и занял первую позицию в таблице. ЦСКА сумел одолеть тульский “Арсенал” со счетом 2:1, набрал 16 очков и теперь стоит на третьем месте после “Ростова”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” объявил состав на матч со “Спартаком”.