Volkswagen въехал в толпу пешеходов на “зебре” в Москве

Один человек скончался на месте, а еще трех забрали в больницу.
Автомобиль Volkswagen влетел в толпу людей на “зебре” в Москве. Погиб один человек.
Авария произошла днем 1 сентября на Нижегородской улице столицы, сообщили в УГИБДД Москвы. Машина проехала сквозь толпу людей и врезалась в столб. Автомобиль задел еще трех пешеходов, сейчас их госпитализировали.
Москва как самый крупный город страны лидирует по числу дорожных аварий. Например, за первые 5 месяцев 2019 года в столице произошло 3285 ДТП с пострадавшими: погибли 154 человека, 3785 получили ранения. То есть в среднем за месяц на дорогах Москвы умирают по 30 человек, свыше 750 попадают в больницу.
Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге на Парнасе Volkswagen сбил двух пешеходов.