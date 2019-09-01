Жирков: “Зенит” всегда сам настраивается на матч со “Спартаком”

Полузащитник петербургского клуба, автор единственного мяча в ворота москвичей, раскрыл секрет своей игры.

Жирков прокомментировал победу “Зенита” в матче против “Спартака”. Полузащитник принес клубу Петербурга победу в Москве своим мячом на 41-ой минуте 1 сентября — это его третий гол в 88 матчах “Зенита”.

Игрок заявил, что футболисты “Зенита” всегда сами настраиваются на игру со “Спартаком” — а в этот раз их поддержали болельщики в аэропорту. Жирков вспомнил и об отмененном мяче “Спартака”: он заявил, что видел, как Бакаев подыгрывал рукой, и был уверен, что гол не засчитают.

Жиркова спросили о секрете его игры. Он ответил: “В детстве с мамой я разносил почту, она быстро ходила, а мне приходилось за ней быстро бегать. Наверное, в этом секрет”.

Полузащитнику петербургского “Зенита” 20 августа исполнилось 36 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” впервые одолел “Спартак” на “Открытие арене”.