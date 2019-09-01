“Зенит” победил “Спартак” — впервые на “Открытие арене”

Жирков забил третий мяч в 88-ом матче за "Зенит". Фото: "Зенит"

Жирков забил третий мяч в 88-ом матче за "Зенит". Фото: "Зенит"

Сергей Семак впервые как тренер приводит сине-бело-голубых к победе над московской командой.

“Зенит” одержал победу в Москве над “Спартаком” 1 сентября. Сине-бело-голубые завершают встречу со счетом 0:1 и везут в Петербург три очка.

Счет открыли москвичи, но их мяч сразу отменили — арбитр увидел на видеоповторе игру рукой. Юрий Жирков забил гол на 41-ой минуте и петербуржцы смогли удержать преимущество в течение всего матча. Это третий мяч полузащитника за «Зенит» за 88 матчей и первый с августа 2017-го.

Это первая победа “Зенита” на стадионе “Открытие арена” и первая победа Сергея Семака как тренера над “Спартаком”. Игра получилось жесткой — две команды набрали семь желтых карточек к концу встречи. “Зенит” набирает 17 очков и разделяет первое место с “Краснодаром” и “Ростовом”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” поддержали 2,6 тысяч фанатов в Москве.