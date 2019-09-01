Московские журналисты обиделись на Семака за победу “Зенита”

Петербуржцы держали перевес с один мяч с 41-ой минуты и клуб заподозрили в затяжке времени.

“Зенит” победил “Спартак” в Москве со счетом 0:1 1 сентября. После матча главного тренера петербургского клуба обвинили в затяжке времени.

Пресс-конференция Сергея Семака началась с вопроса, он ли распорядился “тянуть время” в матче с 60-ой минуты (“Зенит” вышел вперед на 41-ой). Тренер “Зенита” не стал отвечать и призвал спрашивать по существу.

Семака спросили об отмененном голе “Спартака”: один из журналистов предположил, что если бы не ВАР (система видеоповторов), мяч был бы засчитан. Тренер “Зенита” заявил, что игроки все видели и подчеркнул, что ВАР ни за кого не играет.

Наконец тренера петербуржца спросили, почему его игроки не уходили на замену через ближнюю бровку, как того требуют правила. Семак переадресовал вопрос судье — в конце концов, это он не отреагировал на фактическое нарушение.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Жирков думает об игре “Зенита” в Москве.