Главная российская осенняя выставка на воде SPIBS 2019 стартует 5 сентября

Российская выставка яхт и катеров SPIBS 2019 пройдет с 5 по 8 сентября в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе профсоюзов (Петровская коса, 9)

Российская выставка яхт и катеров SPIBS 2019 пройдет с 5 по 8 сентября в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе профсоюзов (Петровская коса, 9)

C 5 по 8 сентября 2019 года у причалов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов под флагами ведущего российского яхтенного издания MotorBoat&YachtingRussia соберутся участники 6-й выставки St. PetersburgInternationalBoatShow.

Ожидается присутствие более 60 экспонатов длиной от 5 до 25 метров, на любой вкус и кошелек. В боат-шоу примут участие яхты таких зарубежных верфей, как Azimut, Princess, Galeon, Fairline, Аbsolute, Elling, Selene, Lagoon, Сranchi и др., хорошо известные на нашем рынке благодаря дистрибьюторам и дилерам. Обширный флот стремительных мореходных катеров прибудет из соседней Финляндии и стран Скандинавии: Targa, Sargo, XO, Axopar, NorthStarPatrol, Anytec и т. д. Кроме того, в сегменте среднеразмерных лодок заявлены французские компании Jeanneau и Beneteau. Отечественные производители, набирающие обороты, покажут такие модели, как Velvette, Volzhanka, NorthSilver и т. д., а также катамараны Pacifico.

На стендах участников можно будет ознакомиться с новинками навигации, инновационным оборудованием, услугами сервисных компаний и компаний-перевозчиков, а также яхтенных марин.

Как всегда, благодаря усилиям многочисленных партнеров посетителей,боат-шоу от мала до велика ждут насыщенные развлечениями дни у воды. Так, к примеру, традиционной для этой выставки стала парусная регата, в которой могут поучаствовать как опытные яхтсмены, так и новички, поскольку гонки яхт проходят под руководством профессиональных шкиперов.

Среди партнеров мероприятия — автомобильная марка BENTLEYв Санкт-Петербурге.

Пройти регистрацию можно на сайте http://www.spibs.ru/