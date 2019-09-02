«Виконт» оштрафован на 200 тысяч за хранение алкоголя без лицензии

В Петербурге компанию ООО «Виконт» привлекли к административной ответственности за нарушение закона об обороте алкоголя. Ей предстоит выплатить штраф 200 тыс. рублей.

Нарушение было обнаружено в ходе проверки прокуратуры Приморского района.

Выяснилось, что компания хранила алкогольную и спиртосодержащую продукцию в помещении на Планерной улице, 24. При этом соответствующей лицензии и документов у ООО «Виконт» не было.

«По поручению прокуратуры алкогольная продукция изъята сотрудниками органов внутренних», — сообщили в городской прокуратуре.

Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти компания привлечена к ответственности. Нарушения закона устранены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Морозова нашли подпольный алкогольный цех. Правоохранители изъяли более 3 тыс. бутылок водки.