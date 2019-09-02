“Зенит” официально заявил о трансфере Караваева

Караваев начинал спортивную карьеру в ЦСКА, но потом поехал в Европу. Фото: "Зенит"

Караваев начинал спортивную карьеру в ЦСКА, но потом поехал в Европу. Фото: "Зенит"

Защитник голландского “Витесса” подписал контракт на 4 года с клубом Санкт-Петербурга.

В команде сине-бело-голубых произошло пополнение: в “Зенит” пришел Вячеслав Караваев. Защитник с февраля 2018 года играл за голландский клуб “Витесс”.

Клуб Санкт-Петербурга подписал с 24-летним спортсменом контракт на 4 года. Караваев начинал спортивную карьеру в ЦСКА, но потом поехал в Европу: успел поиграть за “Дуклу”, “Яблонец” и чешскую “Спарту”.

Караваев входил в составы юниорских и молодежных сборных РФ и уже приглашен в национальную, но пока не успел выйти на поле. Караваев обычно играет на позиции правого защитника — в ближайших матчах станет ясно, как Сергей Семак и тренерский штаб “Зенит” решат использовать его навыки.

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